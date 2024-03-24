Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія

Суперкомп’ютер Opta спрогнозував підсумок гри фіналу плей-оф кваліфікації до Євро-2024 з футболу Україна - Ісландія.

Про це повідомили на сайті The Analyst.

Переможцем майбутнього протистояння названа українська збірна - 66,3%.

На перемогу ісландців комп'ютер дав 15,8%. Нічию у основний час прогнозує в 17,9%.

Україна на шляху до фіналу кваліфікації вирвала перемогу над збірною Боснії і Герцеговини - 2:1.

Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.