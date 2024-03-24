Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної України Анатолій Трубін не може вплинути на рішення головного тренера національної команди Сергія Реброва щодо вибору основного голкіпера.

Про це Трубін розповів у інтерв'ю порталу ВЗБІРНА.

"Я не буду чесним, якщо скажу, що не засмутився. Звісно, засмутився, тому що хочеться грати, представляти свою збірну, але це рішення головного тренера, я його поважаю на 100%. Тим паче, ми виграли. Мабуть, тренер був у цій ситуації правий. Маємо те що маємо, продовжуємо працювати. Не вважаю, що в мене були невдалі ігри в Португалії. Якщо взяти всі мої матчі в клубі після матчу з Італією, то це були дуже гарні місяці.

Звісно, Реал – топ-команда, це вибір головного тренера. Я не можу цього ніяк змінити, тільки працею на тренуваннях. Хто вийде 26-го – побачимо. Луніну складно було відбити удар? Звісно, що складно. Це дуже вузьколобо, коли команда пропускає, а всі кажуть про воротаря. Це безглуздо".

Нагадаємо, що фінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.