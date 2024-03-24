Джерело - Чемпіон.

Президент Реал Фарми Микола Лиховидов оновив власний рекорд найбільш вікового професійного гравця в історії чемпіонатів України.

Сьогодні, 24 березня, 58-річний Лиховидов зіграв з перших хвилин у домашньому матчі 20 туру Другої ліги проти ЮКСА. Тепер оновлений рекорд складає 58 років, 1 місяць, 28 днів.

Микола провів на полі 35 хвилин, після чого його замінив Костянтин Пархоменко. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Після 17 зіграних матчів Реал Фарма посідає 13 місце в Другій лізі. ЮКСА, яка йде другою, відстає від Звягеля два очка.