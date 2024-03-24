Сікан — перед грою з Ісландією: Кожен прагне бути на полі

Україна зіграє у Вроцлаві 26 березня

Форвард національної збірної України з футболу та донецького Шахтаря Данило Сікан перед грою фіналу плей-офф кваліфікації до Євро-2024 вважає, що має велику мотивацію вийти на поле, як і кожен із українських гравців.

"Готуємося до вирішального поєдинку. Трохи розібрали нашу гру з Боснією, будемо розбирати Ісландію. Проаналізували свої помилки, які будемо виправляти, і намагатимемося грати ще краще.

У мене є велика мотивація потрапити до складу, адже, можливо, буде ротація. Кожен із хлопців прагне бути на полі. Ми розраховуємо на підтримку наших уболівальників у Вроцлаві, запрошуємо їх на матч і будемо дуже вдячні", - заявив нападник.

Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21.45.