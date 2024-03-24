Головне
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
Вчора 18:12 4014
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вчора 23:11 290
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:20 414
Прометей впевнено переграв Пярну в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
Вчора 18:41 225
Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ
Вчора 17:29 456
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024
Вчора 17:09 9440
Лівий берег розгромив Ниву Бузову, Карпати дотиснули СК Полтаву: результати матчів Першої ліги
Вчора 15:55 669
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні
Вчора 15:01 2786
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Вчора 12:28 486
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Вчора 11:44 883
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 07:57 744
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 07:25 697
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 07:10 846
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 941
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 823

Попов - про матч проти Ісландії: Маємо бути готовими до верхової боротьби

Сьогодні 01:03 68 0
Попов - про матч проти Ісландії: Маємо бути готовими до верхової боротьби
ФК Динамо
#Збірна Ісландії, #Збірна України з футболу, #Попов

Джерело - УАФ.

Центральний захисник київського Динамо і збірної України Денис Попов розповів, що команда готується до верхової боротьби у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Вже розбирали гру ісландців. Будемо ще розбирати, сказав тренер. Ісландія - одна з таких збірних, яка дає верхову боротьбу. Маємо бути готовими до цього і фізично, і ментально" - сказав захисник.

Зазначимо, що збірна України зіграє вирішальний матч відбору до фінальної частини Чемпіонату Європи проти ісландців 26 березня о 21:45 на стадіоні "Арена Тарчинський" у Вроцлаві.

Напередодні національна команда вирвала перемогу в поєдинку проти Боснії і Герцеговини.

Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 4014
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо 883
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні 2786
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга 846
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 1820
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 9440
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25719
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10788 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159263
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11447
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117667
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29960 2