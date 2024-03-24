Попов - про матч проти Ісландії: Маємо бути готовими до верхової боротьби

Джерело - УАФ.

Центральний захисник київського Динамо і збірної України Денис Попов розповів, що команда готується до верхової боротьби у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Ісландії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Вже розбирали гру ісландців. Будемо ще розбирати, сказав тренер. Ісландія - одна з таких збірних, яка дає верхову боротьбу. Маємо бути готовими до цього і фізично, і ментально" - сказав захисник.

Зазначимо, що збірна України зіграє вирішальний матч відбору до фінальної частини Чемпіонату Європи проти ісландців 26 березня о 21:45 на стадіоні "Арена Тарчинський" у Вроцлаві.

Напередодні національна команда вирвала перемогу в поєдинку проти Боснії і Герцеговини.

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