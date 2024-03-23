Мирон Маркевич: 50 відсотків нашої перемоги належать вболівальникам

Головний тренер Мирон Маркевич вважає, що присутність вболівальників стала ключовим фактором перемоги над Полтавою.

Про це наставник львів’ян розповів під час післяматчевої пресконференції.

"Перші матчі завжди такі непрогнозовані, тому що всі команди добре готові після зборів. До того ж сьогодні було хороше поле, матч з глядачами. Не те, щоб ми не чекали такої гри від Полтави, ми розуміли, що буде непросто. Вони сьогодні зіграли тактично грамотно і не дали нам вільно себе почувати.

Добре, що все завершилось нашою перемогою. Я хочу подякувати вболівальникам, які сьогодні прийшли на гру, вони нас підтримали дуже серйозно. 50 відсотків нашої перемоги належать їм. Адже трибуни не дали нам шансу на те, щоб не виграти", - сказав Маркевич.