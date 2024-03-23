У Криму помер український тренер-колаборант

Джерело - Фейсбук ХОАФ.

Помер український тренер Сергій Шевченко, який в останні роки життя був директором окупаційного футбольного клубу "Фрегат" Херсон.

Про це повідомила Херсонська обласна асоціація футболу.

Після анексії Криму у 2014 році Шевченко залишився на території окупованого півострова та тренував місцеву Таврію, після чого переїхав до Сахаліну. Повернувшись в Україну, він очолив відроджену Таврію, згодом також попрацював з херсонським Кристалом та Миколаєвом.

Вже після повномасштабного вторгнення зрадник почав співпрацювати з окупантами. Влітку 2022 року Шевченко очолив Фрегат, який створили на базі Кристалу.

З початку березня 2024 року колаборант перебував у лікарні. Сьогодні, 23 березня, він помер через інфаркт нирки.