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У Криму помер український тренер-колаборант

Сьогодні 17:14 359 0
У Криму помер український тренер-колаборант

Джерело - Фейсбук ХОАФ.

Помер український тренер Сергій Шевченко, який в останні роки життя був директором окупаційного футбольного клубу "Фрегат" Херсон. 

Про це повідомила Херсонська обласна асоціація футболу. 

Після анексії Криму у 2014 році Шевченко залишився на території окупованого півострова та тренував місцеву Таврію, після чого переїхав до Сахаліну. Повернувшись в Україну, він очолив відроджену Таврію, згодом також попрацював з херсонським Кристалом та Миколаєвом. 

Вже після повномасштабного вторгнення зрадник почав співпрацювати з окупантами. Влітку 2022 року Шевченко очолив Фрегат, який створили на базі Кристалу. 

З початку березня 2024 року колаборант перебував у лікарні. Сьогодні, 23 березня, він помер через інфаркт нирки. 

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