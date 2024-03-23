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Кузнецов: Пропонували гроші і квартири в Москві, але ми з Михайличенком відразу відмовилися

Сьогодні 16:13 100 0
Кузнецов: Пропонували гроші і квартири в Москві, але ми з Михайличенком відразу відмовилися
#Кузнецов, #Рейнджерс, #Збірна Росії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Олег Кузнецов згадав про можливість виступу за збірну Росії на початку 90-х.

Давню історію екстренер збірної України U-19 прокоментував в інтерв'ю Чемпіону.

" Жодної. Ми з Олексієм Михайличенком відразу відмовилися. Чітко дали зрозуміти, що нам це не цікаво. Пропозиція була від тодішнього президента РФС Колоскова. Пропонували квартири в Москві, гроші. Але ми з Олексієм на той час вже виступали за Глазго Рейнджерс. Багато наших одноклубників грали за збірну Шотландії. Серед одноклубників-шотландців не було жодного, хто одягав футболку збірної Англії. Цього прикладу нам було цілком достатньо ", — згадав Кузнецов.

Олег Кузнецов грав за київське Динамо з 1983 по 1990 роки. За цей час відіграв 181 поєдинок та відзначився 15 голами.

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