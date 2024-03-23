Колишній футболіст київського Динамо Олег Кузнецов згадав про можливість виступу за збірну Росії на початку 90-х.

Давню історію екстренер збірної України U-19 прокоментував в інтерв'ю Чемпіону.

" Жодної. Ми з Олексієм Михайличенком відразу відмовилися. Чітко дали зрозуміти, що нам це не цікаво. Пропозиція була від тодішнього президента РФС Колоскова. Пропонували квартири в Москві, гроші. Але ми з Олексієм на той час вже виступали за Глазго Рейнджерс. Багато наших одноклубників грали за збірну Шотландії. Серед одноклубників-шотландців не було жодного, хто одягав футболку збірної Англії. Цього прикладу нам було цілком достатньо ", — згадав Кузнецов.