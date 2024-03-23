Матч Росія — Парагвай скасовано через теракт у Москві

Джерело - РФС.

Збірні Росії та Парагваю не проведуть запланований на 25 березня товариський матч у зв’язку зі стріляниною в московському ТРЦ Crocus City Hall.

Про це повідомив президент Російського футбольного союзу (РФС) Алєксандр Дюков.

Рашистський функціонер заявив, що (РФС) разом з усією країною сумує за загиблими в "страшному теракті" в "Крокус Сіті Холлі". Дюков пообіцяв, що збірна країни-терористки "обов’язково проведе цей матч у майбутньому".

Наразі відомо про 143 жертви в ТРЦ Crocus City Hall. США мають дані, що до тератку причетна ІДІЛ. Очільник Кремля Путін ще не коментував події в Підмосков’ї , але зідзвонювався з білоруським диктатором Лукашенком.

Нагадаємо, у четвер, 21 березня, збірна Росії провела товариський матч з Сербією. У поєдинку взяли участь гравці топових європейських клубів, зокрема одноклубник Мудрика Джордже Петрович, Лука Йович з Мілана та інші. Руслан Малиновський назвав ганьбою спільний пост Аталанти з аккаунтом Росії в Instagram.