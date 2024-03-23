Говорити про це було б тотальною неповагою: Саутгейт відреагував на чутки про МЮ

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Гарет Саутгейт не звертає увагу на чутки, що пов’язують його з можливим призначенням у Манчестер Юнайтед.

Головного тренера збірної Англії цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Чутки щодо Ман Юнайтед? У них є тренер і говорити про це було б тотальною неповагою. Я головний тренер збірної Англії. У мене є лише одна задача - спробувати виграти чемпіонат Європи. Мені нічого сказати", - сказав Саутгейт.

Гарет очолює збірну Англії з 2016 року. Під його керівництвом "три леви" дісталися півфіналу ЧС-2018, а також здобули срібло Євро-2020.

На груповому етапі чемпіонату Європи-2024 в Німеччині збірна Англії зіграє зі Словенією, Данією та Сербією.