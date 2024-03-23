Головне
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Сьогодні 12:28 158
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Сьогодні 11:44 233
Дюбуа та Хргович завершують угоду про бій
Сьогодні 10:48 134
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Сьогодні 09:48 404
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії
Сьогодні 08:28 235
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки
Сьогодні 00:53 5339
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2
Вчора 22:38 10305
NAVI поступилися Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
Вчора 22:06 447
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:46 1065
Україна розучилася грати в бий-біжи
Вчора 14:46 1693
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 631
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 617
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 699
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 886
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 764

Говорити про це було б тотальною неповагою: Саутгейт відреагував на чутки про МЮ

Сьогодні 12:49 103 0
Говорити про це було б тотальною неповагою: Саутгейт відреагував на чутки про МЮ
#Манчестер Юнайтед, #збірна Англії з футболу, #Гарет Саутгейт

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Гарет Саутгейт не звертає увагу на чутки, що повязують його з можливим призначенням у Манчестер Юнайтед. 

Головного тренера збірної Англії цитує інсайдер Фабріціо Романо. 

"Чутки щодо Ман Юнайтед? У них є тренер і говорити про це було б тотальною неповагою. Я головний тренер збірної Англії. У мене є лише одна задача - спробувати виграти чемпіонат Європи. Мені нічого сказати", - сказав Саутгейт. 

Гарет очолює збірну Англії з 2016 року. Під його керівництвом "три леви" дісталися півфіналу ЧС-2018, а також здобули срібло Євро-2020. 

На груповому етапі чемпіонату Європи-2024 в Німеччині збірна Англії зіграє зі Словенією, Данією та Сербією. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна розучилася грати в бий-біжи Україна розучилася грати в бий-біжи 1693
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 3637
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 5339
Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол" Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол" 2115
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 2778
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 10305
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81011
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159234
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64517 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48904
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34720 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51316