Селезньов - про критику збірної: "Вийдіть і самі спробуйте"

Джерело - NV.

Колишній форвард збірної України з футболу та донецького Шахтаря Євген Селезньов вважає, що Україна у півфінальному матчі плей-оф кваліфікації до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини зіграла так, як було треба й не потребує критики.

Про це він повідомив у коментарі NV.

"Боснія і Герцеговина так само хотіла виграти. Чому тут дивуватися? Я не можу сказати, що дуже слабко зіграли наші хлопці, як багато хто каже. Вони зіграли, як треба було і забили на один м’яч більше, ніж суперник. Я не розумію, для чого критикують збірну. Хлопці молодці, тренер молодець, всі молодці, бо виграли. Я взагалі не розумію, коли починають критикувати. То гра не та, то ще щось не те. Вийдіть і самі спробуйте, може у вас краще вийде", - заявив Селезньов.

Збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука та Артема Довбика на 85-й і 88-й хвилині гри.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією в фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.