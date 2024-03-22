Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик вважає, що перемогу над Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 вдалося здобути через характер команди.
Про це Мудрик написав у інстаграмі.
"Характер і боротьба, щоб зробити наступний крок. Ми ще не закінчили", - йдеться в дописі Михайла.
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Збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука та Артема Довбика на 85-й і 88-й хвилині гри.
26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.