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Мудрик - про перемогу над Боснією і Герцеговиною: Характер і боротьба, щоб зробити наступний крок

Сьогодні 19:21 172 0
Мудрик - про перемогу над Боснією і Герцеговиною: Характер і боротьба, щоб зробити наступний крок
#Збірна України з футболу, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик вважає, що перемогу над Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 вдалося здобути через характер команди.

Про це Мудрик написав у інстаграмі.

"Характер і боротьба, щоб зробити наступний крок. Ми ще не закінчили", - йдеться в дописі Михайла.

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Допис, поширений МM (@mmudryk10)

Збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука та Артема Довбика на 85-й і 88-й хвилині гри. 

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.

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