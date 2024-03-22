Маркевич — про гру боснійців: "Це був антифутбол"

Львівський фахівець також розкритикував українців

Джерело - NV.

Колишній тренер національної збірної України з футболу та наставник львівських Карпат Мирон Маркевич розкритикував українських гравців за те, що вони виступили нижче своїх можливостей у матчі плей-оф до Євро-2024, а гру збірної Боснії і Герцеговини назвав антифутболом.

Про це він повідомив у коментарі для NV.

"Головне, що команда виграла, це зараз дуже важливо. Але це далеко не та гра, в яку може грати наша збірна. Ну, але так буває. Боснія грала просто в антифутбол. Вони не давали нікому нічого робити на полі, довгими передачами грали. З такими командами не так просто, коли вони грають суворо в обороні. Але вважаю, що з Ісландією буде зовсім інший малюнок гри. Мені так здається," - заявив відомий фахівець.

Збірна України переграла Боснію на виїзді - 2:1. Все вирішили голи форвардів Романа Яремчука і Артема Довбика на 85 та 88-й хвилинах гри.

26 березня українська команда у Польщі (в номінально домашньому матчі) зіграє з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на Євро-2024.