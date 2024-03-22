Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України

Джерело - Чемпіон.
Гол Романа Яремчука у ворота Боснії і Герцеговини (1:2) в матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024 став 14-м для форварда в синьо-жовтій футболці.
Таким чином 28-річний футболіст вийшов на чисте п'яте місце в списку бомбардирів збірної України за історію. Для цього нападнику знадобилося 47 матчів.
Очолює список Андрій Шевченко, у якого 48 голів. На 2 менше в Андрія Ярмоленка. Замикає чільну трійку Євген Коноплянка з 21 влучним ударом. У нинішнього головного тренера національної команди Сергія Реброва - 15.
Найкращі бомбардири в історії збірної України
* – завершили кар'єру
Наздогнати або й випередити Реброва Яремчук зможе вже 26 березня, коли збірна України зіграє проти збірної Ісландії за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року.