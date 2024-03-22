Головне
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:48 38108 12
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 204
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 275
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 729
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 472
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 599
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 5763
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 505
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 00:28 891
Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:14 696
Прямі трансляції

Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України

Сьогодні 07:11 204 0
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
#Збірна України з футболу, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Гол Романа Яремчука у ворота Боснії і Герцеговини (1:2) в матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024 став 14-м для форварда в синьо-жовтій футболці.

Таким чином 28-річний футболіст вийшов на чисте п'яте місце в списку бомбардирів збірної України за історію. Для цього нападнику знадобилося 47 матчів.

Очолює список Андрій Шевченко, у якого 48 голів. На 2 менше в Андрія Ярмоленка. Замикає чільну трійку Євген Коноплянка з 21 влучним ударом. У нинішнього головного тренера національної команди Сергія Реброва - 15.

Найкращі бомбардири в історії збірної України

1. Андрій Шевченко* – 48 (111 матчів)
2. Андрій Ярмоленко – 46 (116)
3. Євген Коноплянка – 21 (87)
4. Сергій Ребров* – 15 (75)
5. Роман Яремчук – 14 (47)
6. Олег Гусєв* – 13 (98)
7. Сергій Назаренко* – 12 (56)
8. Віктор Циганков – 11 (49)
8. Євген Селезньов* – 11 (58)
9. Олександр Зінченко – 9 (57)
9. Андрій Воробей* – 9 (68)
9. Андрій Гусін* – 9 (71)

* – завершили кар'єру

Наздогнати або й випередити Реброва Яремчук зможе вже 26 березня, коли збірна України зіграє проти збірної Ісландії за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 38108 12
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 23404
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 5763
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 18436 1
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 7026 3
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 19217
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34675 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25679
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69861
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92975
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11414
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13204