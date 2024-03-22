Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України

Джерело - Чемпіон.

Гол Романа Яремчука у ворота Боснії і Герцеговини (1:2) в матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024 став 14-м для форварда в синьо-жовтій футболці.

Таким чином 28-річний футболіст вийшов на чисте п'яте місце в списку бомбардирів збірної України за історію. Для цього нападнику знадобилося 47 матчів.

Очолює список Андрій Шевченко, у якого 48 голів. На 2 менше в Андрія Ярмоленка. Замикає чільну трійку Євген Коноплянка з 21 влучним ударом. У нинішнього головного тренера національної команди Сергія Реброва - 15.

Найкращі бомбардири в історії збірної України

1. Андрій Шевченко* – 48 (111 матчів)

2. Андрій Ярмоленко – 46 (116)

3. Євген Коноплянка – 21 (87)

4. Сергій Ребров* – 15 (75)

5. Роман Яремчук – 14 (47)

6. Олег Гусєв* – 13 (98)

7. Сергій Назаренко* – 12 (56)

8. Віктор Циганков – 11 (49)

8. Євген Селезньов* – 11 (58)

9. Олександр Зінченко – 9 (57)

9. Андрій Воробей* – 9 (68)

9. Андрій Гусін* – 9 (71)

* – завершили кар'єру

Наздогнати або й випередити Реброва Яремчук зможе вже 26 березня, коли збірна України зіграє проти збірної Ісландії за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року.