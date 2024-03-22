Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної України підсумував важку перемогу над Боснією і Герцеговиною (1:2) у півфіналі плей-оф Євро-2024.

– Що не вийшло у першому таймі?

– Свою роль зіграла відповідальність, адже такою була гра. Всі розуміли, що на кону. З технічного погляду - це поле, яке було не в найкращому стані. Але це другорядне. Потрібно звертати увагу на свою гру, додати, можливо, у швидкості. Але найголовніше, що ми грали до кінця.

– Перший гол пропустили, в чому була помилка?

– Я зараз детально не скажу, бо не дивився цей момент ще. Але рикошет зіграв свою роль.

Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу

– Сильно розконцентрували трибуни, які підтримували суперника?

– Та ні, на матчах збірних завжди гарна атмосфера, де б не грав. Навпаки, приємніше грати так, аніж при пустих трибунах.

– Чим здивував суперник та чи очікували на таку непросту гру сьогодні?

– Чим здивував, не можу відповісти, але ми очікували, що буде багато боротьби, знали, що краще багато не фолити. Бо кожен стандарт – це для них нагода, так і було в принципі сьогодні. Ми знали, що буде така гра, найголовніше було не програти боротьбу, підбори мʼяча. Мені здається, вдалося.

– Кого персонально виділиш із команди суперника?

Мабуть, буду дуже примітивним, але це Джеко, який виграв сьогодні багато боротьби, завдавав небезпеки. На нього багато грали у штрафному.

– Ти давно не грав за збірну першим номером, відчував додатковий тиск?

– Ні, бо всі думки були про гру, були сконцентровані на підготовці. Не було часу, навіщо думати про якісь цифри? Головне бути готовим за будь-яких умов.