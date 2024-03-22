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Ребров - після перемоги над Боснією і Герцеговиною: "Врятували гру завдяки бажанню гравців"

Сьогодні 01:06 138 0
Ребров - після перемоги над Боснією і Герцеговиною: "Врятували гру завдяки бажанню гравців"
Фото - УАФ
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Євро-2024, #Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає бажання своїх підопічних основним чинником перемоги над Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував успіх у післяматчевому включенні студії MEGOGO 

– За рахунок чого вдалося врятувати гру?

– За рахунок бажання гравців. Ті, які вийшли на заміну підвищили рівень, всі заслуговують цю перемогу. 

– Коротенький підсумок по грі?

–Важко, команда суперника перебудувалася, грала в 3 захисники. Добре, що зламали цю оборону і добре, що не тільки забили, а й здобули перемогу. 

– Які емоції всередині зараз?

– Зараз ніяких, на лаві для запасних вони були. 

– Перший гол пропустили, хоча, здавалося, повністю контролювали гру. Що там сталося? Яка помилка?

– Мені було погано видно, треба в Андрія запитати. Був рикошет, але що було, те було. Ми проаналізуємо. Зараз важливо відновлюватися і готуватися до наступної гри. 

– Як ви вважаєте, це ще більше зарядило гравців?

– Я не знаю, я не бачив, щоб вони перед грою не були заряджені. Вони розуміли для кого ми граємо і як. Ми на полі граємо проти суперника і сьогодні він дійсно захищався великими силами.Дуже важко було зламати оборону. 

– Чим здивував суперник та чи очікували на таку непросту гру сьогодні?

– Очікували, я розумів, що буде така гра. Ми готувалися до гри у 3 центральні захисники, розуміли, що суперник може грати так, але з цим тренером так не грали. Гарно, що гарно закінчилося. 

– Чому так пізно вирішили провести заміну?

– Тому що так вирішили. 

– Яремчук давно не забивав у збірній, а Довбик за клуб. Однак сьогодні обоє себе проявили. Чи задоволені ви тим, що випустили їх?

– Так, вони зробили гру. Вони дійсно заслуговують на ці голи, вся команда заслуговує. Те, що Роман вийшов і підвищив темп гри, це всі бачили. 

– Що потрібно врахувати, щоб у грі з Ісландією не повторити помилок?

– Зараз потрібно відновлюватися, бо була складна гра і поле. У Польщі буде інша гра, бо буде підтримка наших уболівальників. Хлопці чекають на цю гру, але треба відновитися, готуватися і проходити.

У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє з Ісландією. Вирішальна зустріч відбору відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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