Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною (1:2) у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 тав зіграє у вирішальній грі проти Ісландії.

Автор одного із голів у ворота боснійців Роман Яремчук одразу після гри розповів, за рахунок чого збірнй України вдалося переломити хід гри та вирвати перемогу.

– Завдяки чому вдалося врятувати гру?

– Насамперед, через те, що ми команда, ми вірили до кінця, попри те, хто на заміні, хто в основному складі. Намагалися не нагнітати, добре, що усе добре закінчується. Був дійсно складний матч. Готуємося до наступного поєдинку. Вже поговорили з хлопцями, що у нас є досвід після того, як ми Уельсу програли. Потрібно, щоб такого не повторилося, тому будемо серйозно готуватися. Наступний матч не за горами. Тому повна концентрація.

Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу

– У тебе зараз хороший період, в чому секрет?

– Секретів немає, потрібно працювати багато, вірити в те, що ти робиш, в Бога і мати біля себе людей, які тобі допомагають.

– Чим здивував суперник?

– Своєю компактністю, тим, що добре оборонялися, вибігали вперед, зокрема, Джеко багато мʼячів підбирав. Трибуни підганяли, було складно, але, добре, що все добре закінчується. Їдемо з гарним настроєм в Польщу.

– У першому таймі суперник показав свої зуби, як Ребров змотивував у роздягальні?

– Підказав, як краще розташовуватися на футбольному полі, щоб додати в агресії та старатися розвивати свої моменти. Тому у другому таймі це вийшло.

– Сьогодні ти з Довбиком грав двох форвардів одного типу. Як тобі такий досвід?

– Мені не привикати, я у клубі граю з двома нападниками, тому почуваю себе як риба у воді. Мені легше грати, коли зі мною такий футболіст, як Артем, але головний тренер обирає схему гри.

– Перший гол був у наші ворота. Яка була помилка?

– Я погано бачив, бо стояв на іншій частині поля, розминався. Я ще не дивився огляд, розумів, що пішов складний постріл. Ми розберемо цю ситуацію на теорії, зробимо висновки, щоб більше не повторилося.