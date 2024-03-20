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ЮКСА підписала парагвайського півзахисника

Сьогодні 18:59 140 0
ЮКСА підписала парагвайського півзахисника
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Футбольні трансфери, #ФК ЮКСА

Джерело - Чемпіон.

ЮКСА (Тарасівка) оголосила про трансфер парагвайського центрального півзахисника Кастро Гонсалеса Пабло Рамона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний гравець підписав угоду до літа 2027 року. Інші деталі не розголошуються.

Гравець буде виступати під 73 ігровим номером.

Кастро є вихованцем бразильського Атлетіко Паранаенсе. Його останнім клубом став Уніао Фредерікенсе, у складі якого 23-річний півзахисник забив два голи у 20 матчах.

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Допис, поширений ФК ЮКСА (@fc.ucsa)

Наразі ЮКСА має у своєму активі стільки ж очок, як і Звягель, що посідає першу сходинку. Однак у клубу з Тарасівки на одну гру більше.

Наступний матч команда зіграє 14 березня проти Реал-Фарми. Початок - о 12:15.

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