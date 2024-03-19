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Вестерло Сидорчука звільнив тренера після дивного матчу з Генком

Сьогодні 15:52 53 0
Вестерло Сидорчука звільнив тренера після дивного матчу з Генком
#Вестерло, #Чемпіонат Бельгії, #Сергій Сидорчук

Джерело - Офіційний сайт Вестерло.

Вестерло, за який виступає український півзахисник Сергій Сидорчук, звільнив Ріка де Міля з посади головного тренера. 

Про це Вестерло повідомив на своєму офіційному сайті. 

«Клуб розірвав контракт з головним тренером Ріком Де Мілем. Незважаючи на довгострокову угоду, ми вважаємо за необхідне прийняти це рішення. Клуб шкодує, що змушений піти на такий крок, але не може погодитися з тим, що його цінності та стандарти ставляться під сумнів. Ми дякуємо Ріку за його роботу та відданість справі й бажаємо йому успіхів у майбутньому», - йдеться в заяві. 

Останнім матчем для Де Міля стала скандальна зустріч з Генком (1:1). Такий результат дозволяв обом командам виконати свої турнірні задачі, тому після того, як Генк зрівняв рахунок на 86-й хвилині, Вестерло та Генк перестали чинити один одному опір. 

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, Федеральна прокуратура проведе розслідування щодо цього матчу. Прокурор Ебе Верхаген хоче зясувати, чи домовлялися тренери про цей фарс. 

У регулярному чемпіонаті Бельгії Вестерло посів 11 місце, яке дозволило команді потрапити в групу боротьби за Лігу конференцій. У заключній частині сезону команда Сидорчука зіграє з Левеном, Стандардом, Сінт-Трейденом, Мехеленом та Гентом. 

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