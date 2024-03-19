Вестерло Сидорчука звільнив тренера після дивного матчу з Генком

Джерело - Офіційний сайт Вестерло.

Вестерло, за який виступає український півзахисник Сергій Сидорчук, звільнив Ріка де Міля з посади головного тренера.

Про це Вестерло повідомив на своєму офіційному сайті.

«Клуб розірвав контракт з головним тренером Ріком Де Мілем. Незважаючи на довгострокову угоду, ми вважаємо за необхідне прийняти це рішення. Клуб шкодує, що змушений піти на такий крок, але не може погодитися з тим, що його цінності та стандарти ставляться під сумнів. Ми дякуємо Ріку за його роботу та відданість справі й бажаємо йому успіхів у майбутньому», - йдеться в заяві.

Останнім матчем для Де Міля стала скандальна зустріч з Генком (1:1). Такий результат дозволяв обом командам виконати свої турнірні задачі, тому після того, як Генк зрівняв рахунок на 86-й хвилині, Вестерло та Генк перестали чинити один одному опір.

🤔 | KVC Westerlo en KRC Genk hielden het na de gelijkmaker voor bekeken. 🤝👀 #WESGNK pic.twitter.com/7zNQHQvi5Y — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2024

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, Федеральна прокуратура проведе розслідування щодо цього матчу. Прокурор Ебе Верхаген хоче з’ясувати, чи домовлялися тренери про цей фарс.

У регулярному чемпіонаті Бельгії Вестерло посів 11 місце, яке дозволило команді потрапити в групу боротьби за Лігу конференцій. У заключній частині сезону команда Сидорчука зіграє з Левеном, Стандардом, Сінт-Трейденом, Мехеленом та Гентом.