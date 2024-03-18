Якщо чесно, не дивився їхні ігри: Судаков відповів на питання про збірну Боснії і Герцеговини

Джерело - УАФ.

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков не дуже багато знає про майбутнього суперника збірної України у 1/2 плей-оф кваліфікації Євро-2024 - Боснію і Герцеговини.

Про це футболіст розповів у прямому етері на ютуб-каналі УАФ.

- Що вазагалі знаєте про Боснію? - Я колись грав проти Боснії на Євро U17. А так, якщо чесно, не дивився їхні ігри. Можливо, декілька. Дивився якраз їх останній матч з Португалією, коли вони програли 5:0 чи 6:0. Пам’ятаєш (звертається до Михайла Мудрика - прим.), ми разом дивилися тоді після гри на Мальті? Якщо чесно, багато інформації про Боснію не знаю, не можу щось сказати. Знаю, що це сильна, потужна команда. Знаю декількох гравців - таких легенд, як П’яніч, Джеко, Колашинац. А так, більше футболістів не знаю, якщо чесно.

Матч між Україною та Боснією і Герцеговиною відбудеться 21 березня о 21:45. Переможець зустрінеться з Ісландією або Ізраїлем у фіналі відбору на Євро-2024.