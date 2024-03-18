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Хтось в центрі поля повинен буде їздити на дупі: Циганик зробив неочікуваний прогноз на стартовий склад збірної України

Сьогодні 18:40 106 0
Хтось в центрі поля повинен буде їздити на дупі: Циганик зробив неочікуваний прогноз на стартовий склад збірної України
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Сергій Ребров, #Микола Шапаренко, #Георгій Судаков, #Артем Довбик, #Сергій Сидорчук, #Олександр Піхальонок

Джерело - Football Hub.

Ігор Циганик вважає, що півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук може вийти у стартовому складі збірної України в матчі проти Боснії і Герцеговини. 

Про це журналіст розповів у новому випуску своєї програми ЦиганикLive. 

"Я думаю, що, можливо, з перших хвилин у матчі проти Боснії вийде Сидорчук. Як у нього піде гра, на скільки в нього вистачить сил... Тому що дуже важливо зіграти перші хвилини, щоб відчути настрій, відчути гру, мати певну стабільінсть, конструктив. 

Сумніваюся, що вийдуть Шапаренко, Зінченко та Судаков, тому що в центрі поля повинен буде їздити на дупі для того, щоб ловити ці контратаки, намагатися відбирати мяч чисто, без порушень правил. У боснійців є кому зіграти в цих позиціях. 

Тому я думаю, що Сидорчук. По ходу матчу - залежно від того, як будуть розвиватися події. Цілком можливо, що є певний план - якусь частину грає цей футболіст, іншу - той футболіст. Можливо, по ходу другого тайму замість Сидорчука вийде Бражко. Так я собі уявляю. 

Також думаю, що розпочнуть Судаков та Зінченко, тому що вони так грали практично весь відбірний цикл. Не думаю, що Сергій Ребров захоче щось змінювати. Але думаю, що він зможе знайти можливість і час, щоб випустити на поле Шапаренка. Участь Піхальонка в матчі проти Боснії - як на мене, він четвертий варіант на цю позицію центрального півзахисника.

Але з іншого боку, якщо зіграти на звязці Довбик - Піхальонок... Ви згадайте, як вони грали за Дніпро-1 і в чемпіонаті України, і в єврокубках. Ця звязка працювала просто неймовірно. Вони доповнювали один одного. Скільки мячів було забито коли Піхальонок давав приховану передачу на хід Довбику. Це була взаємодія на рівні підсвідомості", - сказав Циганик. 

Матч 1/2 фіналу плей-оф за вихід на Євро-2024 між Україною та Боснією і Герцеговиною відбудеться 21 березня. Початок - о 21:45. Переможець зіграє з Ісландією або Ізраїлем у фіналі кваліфікації. 

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