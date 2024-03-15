Анчелотті анонсував повернення Куртуа

Реал очікує на повернення воротаря Тібо Куртуа та центрального захисника Едера Мілітао на початку квітня.

Про це повідомив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Матч проти Манчестер Сіті"? Ми налаштовані оптимістично, це буде рівна гра і гарне шоу для всіх. Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів і для цього нам потрібно перемагати найкращих суперників.

Курута та Мілітао вже тренуються з командою. Ми використаємо перерву на матчі збірних, щоб вони увійшли у ритм. Думаю, що вони будуть готові до матчу Ла Ліги проти Атлетика і до протистояння Ліги чемпіонів проти "містян", – зазначив Анчелотті.