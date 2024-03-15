Головне
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 24599 1
Букмекери визначили фаворитку матчу Костюк проти Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 17:20 216
Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:03 474
Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
Сьогодні 15:17 557
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи
Сьогодні 14:17 9813
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
Сьогодні 13:17 1475 1
Різні сценарії з привабливою перспективою в Києві та Кривому Розі: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,86
Сьогодні 11:25 262
Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл
Сьогодні 01:20 751
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:59 1049
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 23:29 1040
Прямі трансляції

Анчелотті анонсував повернення Куртуа

Сьогодні 17:29 197 0
Анчелотті анонсував повернення Куртуа
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - MadridXtra.

Реал очікує на повернення воротаря Тібо Куртуа та центрального захисника Едера Мілітао на початку квітня.

Про це повідомив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Матч проти Манчестер Сіті"? Ми налаштовані оптимістично, це буде рівна гра і гарне шоу для всіх. Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів і для цього нам потрібно перемагати найкращих суперників.

Курута та Мілітао вже тренуються з командою. Ми використаємо перерву на матчі збірних, щоб вони увійшли у ритм. Думаю, що вони будуть готові до матчу Ла Ліги проти Атлетика і до протистояння Ліги чемпіонів проти "містян", – зазначив Анчелотті.

Відзначимо, що в останніх матчах Реала основним голкіпером став українець Андрій Лунін, який у 22 іграх пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль. 

Нагадаємо, за результатами жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "галактікос" зіграють  проти чинного володаря Кубка - Манчестер Сіті. Перша гра - у Мадриді (9-10 квітня).

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи 9813
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 24599 1
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна 2075
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 34927 2
Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців 11958
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 10778 4
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50985
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25509
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47172 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45302
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165430 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136016 1