Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна

Джерело - Чемпіон.

Матч Боснія і Герцеговина - Україна, який відбудеться в межах півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи, у прямому етері транслюватимуть медіасервіс MEGOGO та Суспільне.

Про це повідомили в пресслужбі медіасервісу.

MEGOGO, який є офіційним мовником відбіркового циклу Євро-2024, показуватиме матч в інтернеті ексклюзивно на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також прямий ефір гри можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Гра між Боснією і Герцеговиною та Україною відбудеться у четвер, 21 березня. Початок о 21:45 за київським часом.

У разі сприятливого результату, підопічні Реброва визначать володаря путівки до фінальної частини Євро з переможцем пари Ізраїль - Ісландія. Фінал заплановано на 26 березня.

Також на MEGOGO буде доступна передматчева студія, яка розпочнеться о 20:20.

* Трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення на ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ відбіркового циклу на Чемпіонат Європи 2024 року, буде обмежена.