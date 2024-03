62 гравці команд з Камеруну відсторонені за шахрайство

Федерація футболу Камеруну відсторонила 62 гравців чемпіонату Камеруну за шахрайство щодо віку.

Про це повідомляє Transfer News Live.

Серед відсторонених футболістів є 17-річний Вілфрід Дуалла, який був у складі збірної на Кубку Африки-2023. Дуалла грає за команду Вікторія Юнайтед, сім гравців з цієї команди є підозрюваними у цій справі. З 19 команд чемпіонату лише 4 не фігурують в справі щодо шахрайства.

Клуби мають 72 години для оскарження цих санкцій. В іншому випадку, гравці будуть дискваліфіковані мінімум на 6 матчів та отримають штраф від Федерації.

🚨 OFFICIAL: The Cameroonian Federation has suspended 62 players for age fraud, including Wilfried Nathan Douala, Victoria United midfielder who was selected at the last AFCON and claims to be 17-years old! 😱



These 62 players, including Douala, were suspended for double… pic.twitter.com/1s5eaaH9VG