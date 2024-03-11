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62 гравці команд з Камеруну відсторонені за шахрайство

Сьогодні 19:22 98 0
62 гравці команд з Камеруну відсторонені за шахрайство

Джерело - Чемпіон.

Федерація футболу Камеруну відсторонила 62 гравців чемпіонату Камеруну за шахрайство щодо віку.

Про це повідомляє Transfer News Live.

Серед відсторонених футболістів є 17-річний Вілфрід Дуалла, який був у складі збірної на Кубку Африки-2023. Дуалла грає за команду Вікторія Юнайтед, сім гравців з цієї команди є підозрюваними у цій справі. З 19 команд чемпіонату лише 4 не фігурують в справі щодо шахрайства.

Клуби мають 72 години для оскарження цих санкцій. В іншому випадку, гравці будуть дискваліфіковані мінімум на 6 матчів та отримають штраф від Федерації.

У свій час УЄФА підозрювала ПСЖ в шахрайстві.

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