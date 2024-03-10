ПСЖ не переграв Реймс: результати матчів 25 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, у 25-му турі французької Ліги 1 Ніцца на виїзді поступилася Тулузі.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
25 тур, 10 березня
ПСЖ - Реймс 2:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 7 Мунетсі, 1:1 - 17 Абдельхамід (авт), 2:1 - 19 Рамос, 2:2 - 45 Діакіте
Сьогодні, 10 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:
16:00. Гавр - Тулуза
16:00. Мец - Клермон
16:00. Страсбур - Монако
18:05. Лілль - Ренн
21:45. Марсель - Нант
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