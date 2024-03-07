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Стартував продаж квитків на матч збірної України проти Боснії і Герцеговини

Сьогодні 13:25 205 0
Стартував продаж квитків на матч збірної України проти Боснії і Герцеговини

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу оголосила про початок продажу квитків на півфінальний матч плей-оф відбору чемпіонату Європи-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Гра відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок — о 21:45 за київським часом.

Вартість квитка – 10 євро. Його можна придбати онлайн (до чотирьох в одні руки) лише в український сектор за посиланням. Після покупки необхідно роздрукувати в форматі А4. 

Вхід у сектор для українських уболівальників здійснюватиметься лише за наявності українського закордонного паспорта та квитка.

Відзначимо, що у разі перемоги над боснійцями "синьо-жовті" зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

17-й чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.

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