Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 березня, сумська Вікторія перемогла тернопільську Ниву у контрольному поєдинку.
Вікторія здобула перемогу з рахунком 2:1.
Вікторія перебуває на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонської групи (30 очок). Перший офіційний матч у 2024 році проведе 23 березня - суперником буде Агробізнес.
Тернопільська Нива знаходиться на 4 сходинці в турнірній таблиці групи Вибування і в наступній грі Першої ліги завітає в гості до команди Гірник-Спорт.
Контрольний матч
4 березня
Вікторія (Суми) - Нива (Тернопіль) 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Курелєх, 1:1 - 22 Козак, 2:1 - 81 Шаврін
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