Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, сумська Вікторія перемогла тернопільську Ниву у контрольному поєдинку.

Вікторія здобула перемогу з рахунком 2:1.

Вікторія перебуває на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонської групи (30 очок). Перший офіційний матч у 2024 році проведе 23 березня - суперником буде Агробізнес.

Тернопільська Нива знаходиться на 4 сходинці в турнірній таблиці групи Вибування і в наступній грі Першої ліги завітає в гості до команди Гірник-Спорт.

Контрольний матч

4 березня

Вікторія (Суми) - Нива (Тернопіль) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Курелєх, 1:1 - 22 Козак, 2:1 - 81 Шаврін

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