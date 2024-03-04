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Вікторія перемогла Ниву у контрольному матчі

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Вікторія перемогла Ниву у контрольному матчі
#Вікторія, #Нива Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 березня, сумська Вікторія перемогла тернопільську Ниву у контрольному поєдинку. 

Вікторія здобула перемогу з рахунком 2:1.

Вікторія перебуває на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонської групи (30 очок). Перший офіційний матч у 2024 році проведе 23 березня - суперником буде Агробізнес.

Тернопільська Нива знаходиться на 4 сходинці в турнірній таблиці групи Вибування і в наступній грі Першої ліги завітає в гості до команди Гірник-Спорт.

Контрольний матч
4 березня

Вікторія (Суми) - Нива (Тернопіль) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Курелєх, 1:1 - 22 Козак, 2:1 - 81 Шаврін

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