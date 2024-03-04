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Фабріціо Романо потрапив у серйозний скандал

У Данії та Норвегії вийшло велике розслідування
Сьогодні 16:37 208 0
Фабріціо Романо потрапив у серйозний скандал
#скандал, #Фабріціо Романо

Джерело - idrettspolitikk.no.

Найвідоміший у світі інсайдер - Фабріціо Романо - за гроші розкручує футбольні клуби та футболістів.

Про це стало відомо після масштабного розслідування журналістів з Данії та Норвегії.

Так, данське видання Tipsbladet повідомило, що в них є доступ до документації, в якій йдеться про те, що пов`язана з Фабріціо компанія пропонує футбольним клубам заплатити за їхні згадки на багатомільйонну авдиторію інсайдера.

Згодом до розслідування долучилися норвезькі журналісти з idrettspolitikk.no. Вони поспілкувалися з колишнім менеджером з маркетингу Волеренґи - Мехраном Амундсен-Ансарі. За його словами, клубу надійшла пропозиція поширювати чутки про футболістів клубу у соціальних мережах Фабріціо, щоб допомогти з продажами.

Нагадаємо, що нещодавно Фабріціо писав про бажання топ-клубу купити лідера Шахтаря - Георгія Судакова - вже цього літа.

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