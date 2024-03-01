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Гірник-Спорт не переграв Зірку в контрольному матчі

Сьогодні 19:11 108 0
Гірник-Спорт не переграв Зірку в контрольному матчі
#Гірник Спорт, #Зірка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, гравці Гірника-Спорт на стадіоні Гірник зіграли внічию із Зіркою (Кропивницький).

Жодній з команд не вдалося відзначитися. Матч завершився внічию 0:0. Для команди із Горішніх Плавнів це був другий поєдинок на третьому тренувальному зборі.

Гірник-Спорт виступає в Першій лізі. За підсумками першої частини команда потрапила до Групи вибування і перебуває на 5 місці. Наступну гру в Першій лізі Гірник-Спорт проведе 23 березня. Суперником буде тернопільська Нива.

Кропивницька Зірка нині грає в чемпіонаті України серед аматорів. Після ігор першого кола колишня команда УПЛ з 10 очками перебуває на шостому місці групи 2. Наступний матч Зірка зіграє 6 квітня. Суперником буде Агротех (Тишківка, Кіровоградська область).

Контрольний матч
1 березня

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Зірка (Кропивницький) 0:0

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