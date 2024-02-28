Челсі Мудрика прийме Лідс: розклад матчів Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 лютого, відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку Англії.
Зокрема, Челсі Михайла Мудрика, який переграв Астон Віллу в 1/16 фіналу турніру, прийме Лідс.
Розклад матчів 1/8 фіналу Кубку Англії на 27 лютого:
21:30 Челсі - Лідс
21:45 Вулвергемптон - Брайтон
21:45 Ноттінгем - Манчестер Юнайтед
22:00 Ліверпуль - Саутгемптон
Раніше Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії.
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