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Челсі Мудрика прийме Лідс: розклад матчів Кубку Англії

Розклад матчів Кубка Англії
Сьогодні 11:59 95 0
Челсі Мудрика прийме Лідс: розклад матчів Кубку Англії
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 лютого, відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку Англії.

Зокрема, Челсі Михайла Мудрика, який переграв Астон Віллу в 1/16 фіналу турніру, прийме Лідс.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубку Англії на 27 лютого:

21:30 Челсі - Лідс

21:45 Вулвергемптон - Брайтон

21:45 Ноттінгем - Манчестер Юнайтед

22:00 Ліверпуль - Саутгемптон

Раніше Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії.

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