Нова угода сторін розрахована до літа 2025 року

Джерело - ФК Чорноморець.

Одеський Чорноморець продовжив контракт з опорним півзахисником команди Олександром Васильєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода сторін розрахована до літа 2025 року.

Хавбек перейшов до моряків у січні 2023 року та став ключовим виконавцем у команді Романа Григорчука.

У нинішньому сезоні на рахунку Васильєва 20 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та зробив одну результативну передачу.

Напередодні Чорноморець зіграв внічию з Оболонню в 18 турі УПЛ.