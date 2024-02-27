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Васильєв продовжив контракт з Чорноморцем

Нова угода сторін розрахована до літа 2025 року
Сьогодні 20:12 70 0
Васильєв продовжив контракт з Чорноморцем
#Чорноморець

Джерело - ФК Чорноморець.

Одеський Чорноморець продовжив контракт з опорним півзахисником команди Олександром Васильєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода сторін розрахована до літа 2025 року.

Хавбек перейшов до моряків у січні 2023 року та став ключовим виконавцем у команді Романа Григорчука.

У нинішньому сезоні на рахунку Васильєва 20 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та зробив одну результативну передачу.

Напередодні Чорноморець зіграв внічию з Оболонню в 18 турі УПЛ.

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