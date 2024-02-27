Пушич: Не близько, але прилетіли дві ракети

Наставник Шахтаря Маріно Пушич радий, що побачив людей на трибунах КСК Ніка під час матчу з Олександрією (0:0).

Про це заявив сам тренер.

"Щодо повітряних тривог, то я зберігаю спокій і обговорюю це питання з оточуючими. Знаю, що вчора увечері прилетіло дві ракети. Не близько до нас, але можна було почути та побачити. Звичайно, це неприємно, але це реальність, у якій живуть українці, і я разом з ними. Мені дуже шкода, я всім бажаю сил.

Звичайно, на футболістів тривоги та паузи у матчах сильно впливають. Це не найприємніший новий досвід, але ми показуємо характер. Тепер у мене теж є досвід з тривогами та паузами.

Повернення фанів? Тепер це інші відчуття, було приємно бачити фанів, хай це навіть не був заповнений стадіон", - сказав Пушич.