Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:13 642 2
Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі
Сьогодні 19:56 152
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
Сьогодні 19:25 402
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем
Сьогодні 17:55 615
Арсенал зацікавився Мудриком
Сьогодні 17:26 421
Збірна України вдруге розгромила Болгарію в Лізі націй
Сьогодні 17:11 574
Костюк здолала Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:58 569
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:35 1109
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги
Вчора 23:59 726
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро
Вчора 23:21 654
Прямі трансляції

Пушич: Не близько, але прилетіли дві ракети

Фахівець оцінив ситуацію з довгими повітряними тривогами
Сьогодні 20:00 189 0
Пушич: Не близько, але прилетіли дві ракети
#Олександрія, #Шахтар, #Маріно Пушич

Джерело - ФК Шахтар.

Наставник Шахтаря Маріно Пушич радий, що побачив людей на трибунах КСК Ніка під час матчу з Олександрією (0:0).

Про це заявив сам тренер.

"Щодо повітряних тривог, то я зберігаю спокій і обговорюю це питання з оточуючими. Знаю, що вчора увечері прилетіло дві ракети. Не близько до нас, але можна було почути та побачити. Звичайно, це неприємно, але це реальність, у якій живуть українці, і я разом з ними. Мені дуже шкода, я всім бажаю сил.

Звичайно, на футболістів тривоги та паузи у матчах сильно впливають. Це не найприємніший новий досвід, але ми показуємо характер. Тепер у мене теж є досвід з тривогами та паузами.

Повернення фанів? Тепер це інші відчуття, було приємно бачити фанів, хай це навіть не був заповнений стадіон", - сказав Пушич.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Олександрії Іван Калюжний зіграв проти Шахтаря, хоча, схоже, ще не заявлений за олександрійців. Шахтар може отримати технічну перемогу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги Гол Циганкова допоміг Жироні перемогти Райо у 26 турі Ла Ліги 726
На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро На рахунку УАФ залишилося 2,5 млн євро 654
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ 642 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем 615
Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги Циганков майстерним ударом поклав початок розгрому Райо Вальєкано в матчі Ла Ліги 1109
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 44194
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25226
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359760 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10540 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90336
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44450
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46620 1