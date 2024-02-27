Джерело - Чемпіон.
Український захисник Дмитро Рижук став гравцем ФК Шахтар (Караганда).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Останні три роки футболіст відіграв в Окжетпесі, який за підсумками минулого сезону посів 12 місце та вилетів до першої ліги.
Рижук в Україні виступав у складі харківського Металіста та одеського Чорноморця. Також він захищав кольори Хапоеля (Акко) та Хапоеля (Афула) та білоруського ФК Мінськ.
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