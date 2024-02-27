Деталі угоди не розголошуються

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Дмитро Рижук став гравцем ФК Шахтар (Караганда).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Останні три роки футболіст відіграв в Окжетпесі, який за підсумками минулого сезону посів 12 місце та вилетів до першої ліги.

Рижук в Україні виступав у складі харківського Металіста та одеського Чорноморця. Також він захищав кольори Хапоеля (Акко) та Хапоеля (Афула) та білоруського ФК Мінськ.

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