Головне
Реал Луніна здійснив камбек у матчі з Ліверпулем в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1341
Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 19:32 1871
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція - Ліга конференцій
Сьогодні 18:33 966
Двічі в одну річку: за яких умов Дніпро-1 цього разу подолає бар'єр кіпрського АЕКа
Сьогодні 17:57 263
Втрата Мудрика – не вирок. У чому сила Шахтаря в матчах проти Ренна
Сьогодні 14:33 298
Калініна поступилась Плішковій на турнірі WTA у Дубаї
Сьогодні 12:56 367
ФІФА може анулювати заявку України на господаря ЧС-2030
Сьогодні 06:00 1345
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 4430
Айнтрахт поступився Наполі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 652
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО
Вчора 22:39 5534
Прямі трансляції

Шинник відмовлявся грати з Окжетпесом, у складі якого є українці

Сьогодні 19:03 813 0
За Окжетпес грають Дмитро Рижук, Іван Цюпа, Іван Брікнер та Максим Драченко
Шинник відмовлявся грати з Окжетпесом, у складі якого є українці

Джерело - Чемпіон.

Російський Шинник відмовився від проведення товариського матчу з Окжетпесом, у складі якого, зокрема, виступають українці.

Про це повідомив казахстанський журналіст Айдин Кожахмет.

"Пам’ятаєте недавній скандал із бійкою гравців Миная та Шинника в одному з готелів Белека? Після цього випадку ярославський клуб геть-чисто відмовився грати проти Окжетпеса. У складі кокшетаусців також є кілька гравців з України, і футболісти Шинника порахували, що на полі потасовка неминуча. Але обійшлося", - написав Кожахмет.

За Окжетпес грають Дмитро Рижук, Іван Цюпа, Іван Брікнер та Максим Драченко

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України вирвала перемогу у Словаччини у спарингу Збірна України вирвала перемогу у Словаччини у спарингу 2424
Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи Ренн - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи 1871
Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО Воротар Реала припустився жахливої результативної помилки в матчі з Ліверпулем - ВІДЕО 5534
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 3708
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів 4430
У Франції загинула українська спортсменка з академічного веслування У Франції загинула українська спортсменка з академічного веслування 2143
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 30547 3
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 698
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2919
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3207
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 6660
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 43705