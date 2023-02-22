Шинник відмовлявся грати з Окжетпесом, у складі якого є українці

Російський Шинник відмовився від проведення товариського матчу з Окжетпесом, у складі якого, зокрема, виступають українці.

Про це повідомив казахстанський журналіст Айдин Кожахмет.

"Пам’ятаєте недавній скандал із бійкою гравців Миная та Шинника в одному з готелів Белека? Після цього випадку ярославський клуб геть-чисто відмовився грати проти Окжетпеса. У складі кокшетаусців також є кілька гравців з України, і футболісти Шинника порахували, що на полі потасовка неминуча. Але обійшлося", - написав Кожахмет.