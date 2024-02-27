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Стала відома вартість квитків на домашні матчі Шахтаря в УПЛ

Сьогодні 16:56 142 0
Стала відома вартість квитків на домашні матчі Шахтаря в УПЛ
#Шахтар

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 27 лютого 2024 року, стартував продаж квитків на весняні домашні матчі Шахтаря в УПЛ, які команда проводитиме на Арені Львів.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Першим домашнім поєдинком з глядачами стане зустріч 19-го туру чемпіонату України Шахтар - Кривбас, яка відбудеться у Львові 3 березня о 18:00.

Вартість стандартного квитка становить 200 грн. За VIP-місце (без пакета гостинності) треба буде заплатити у 2.5 разів більше - 500 грн. При цьому на найближчий матч одна людина зможе придбати лише 4 квитки.

Також зазначається, що діятиме система пріоритетів: купуючи квиток на матч Шахтар - Кривбас зараз, вболівальник отримує першочергове право придбання квитків на подальші поєдинки чемпіонату. Окрім цього, в сезоні 2023/24 працюватиме система динамічних цін. Це означає, що в день матчу вартість квитків буде вищою, ніж за кілька днів до поєдинку.

Нагадаємо Олександрія відібрала очки в матчі з Шахтарем.

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