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ФІФА анонсувала нову серію товариських матчів FIFA Series

Турнір стартує вже у березні
Сьогодні 15:16 122 0
ФІФА анонсувала нову серію товариських матчів FIFA Series
Фото - Getty Images
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) анонсувала запуск нової серії міжнародних товариських матчів з футболу під назвою FIFA Series.

Про це повідомляє на сайті організації.

Серію створили заради надання додаткових можливостей командами, які не грають багато матчів зі збірними інших континентів.

Формат турніру передбачає, що чотири команди з різних континентальних конфедерацій проводитимуть по два товариські матчі у межах однієї локації, обраної ФІФА.

Уперше поєдинки серії планують зіграти у березні 2024 року. Надалі відповідні мінітурніри проводитимуть раз на два роки, зокрема перед ЧС-2026.

У дебютному сезоні відбудеться п'ять мінітурнірів: 

  • Мінітурнір в Алжирі: Алжир, Андорра, Болівія, Південно-Африканська Республіка
  • Мінітурнір в Азербайджані: Азербаджайн, Болгарія, Монголія, Танзанія
  • Мінітурнір у Саудівській Аравії: Кабо-Верде, Камбоджа, Екваторіальна Гвінея, Гаяна
  • Мінітурнір у Саудівській Аравії: Бермуда, Бруней, Гвінея, Вануату
  • Мінітурнір на Шрі-Ланці: Бутан, Центральноафриканська Республіка, Папуа Нова Гвінея, Шрі-Ланка

Раніше ФІФА зняла трансферний бан з Дніпра-1.

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