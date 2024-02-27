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Президент Металіста 1925: Скрипник гідно представить Харків у Лізі чемпіонів

На думку Носова, Скрипник — один із найкращих українських тренерів.
Сьогодні 14:20 177 0
Президент Металіста 1925: Скрипник гідно представить Харків у Лізі чемпіонів

Джерело - metalist1925.com.

Президент Металіста 1925 Володимир Носов пояснив, чому обрав саме Віктора Скрипника на посаду головного тренера харків'ян.

Своєю думкою функціонер поділився в коментарі для пресслужби клубу.

"У команди немає слабких сторін. Є певні аспекти, над якими треба працювати, але не називав би їх слабкими.

Для формування потужної команди та збереження командного духу нам був потрібен тренер. І ми його отримали в особі Віктора Скрипника. Він є одним із найпотужніших професіоналів не лише в Україні, але й у всій Європі.

Його сміливо можна назвати кращим тренером у Німеччині, Латвії та Україні. Він виводить команди до участі в європейських кубках. Наша перша зустріч була відкритою, і вже з перших хвилин я відчув, що ми маємо спільні погляди.

Ми розуміли, що для досягнення цілей, нашій команді потрібен тренер, котрий, по-перше, розуміє українську ментальність та футбольні реалії. А по-друге, має безперечну системність й практику в Європі.

У випадку Віктора Скрипника ми отримали набагато більше — фахівця з дійсно крутими результатами, адже за короткий термін він вивів Зорю та Ворсклу до кубкових змагань.

Для мене це абсолютний метч. У мене є довіра до нього, і я вважаю, що він саме та людина, яка допоможе Металісту 1925 гідно представляти Харків в Лізі Чемпіонів", - сказав Носов.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ у новому році Металіст 1925 поступився Динамо Київ. Голом у ворота киян відзначився новачок харків'ян Денис Гармаш.

Наразі "жовто-сині" йдуть 13-ми в турнірній таблиці чемпіонату України (зона вильоту) із 15 очками в активі.

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