22-річний нападник буде грати в Другій лізі

Джерело - Чемпіон.

Дружба Мирівка оголосила про підписання ексфорварда Миная Данила Колесника.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

У поточному сезоні 22-річний нападник зіграв за Минай лише 8 хвилин в 4 турі УПЛ – проти Металіста 1925 (0:1). У більшості матчів з різних причин не потрапляв у заявку команди.

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Наразі Дружба йде на третьому місці у Другій лізі України та претендує на підвищення у класі за підсумками сезону. Наступний матч команда зіграє проти Локомотива, який відбудеться 23 березня.