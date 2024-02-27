Джерело - Чемпіон.
Дружба Мирівка оголосила про підписання ексфорварда Миная Данила Колесника.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
У поточному сезоні 22-річний нападник зіграв за Минай лише 8 хвилин в 4 турі УПЛ – проти Металіста 1925 (0:1). У більшості матчів з різних причин не потрапляв у заявку команди.
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Наразі Дружба йде на третьому місці у Другій лізі України та претендує на підвищення у класі за підсумками сезону. Наступний матч команда зіграє проти Локомотива, який відбудеться 23 березня.