Український воротар став гравцем російського клубу

Український воротар Мирослав Зновенко став гравцем російського клубу.

Про це повідомляє Transfermarkt.

21-річний уродженець Луганська став гравцем Спартака-2. Перехід відбувся ще 5 лютого, але офіційно про це не повідомлялося.

Відомо, що Зновенко вже відіграв 26 хвилин у матчі проти Єнісею в товариському матчі.

Зновенко - вихованець Дніпра. Виступав також за Нікополь, СК Дніпро-1 і Металіст. З липня 2023 року залишався без команди. Провів 4 матчі за збірну України U-18 і 1 матч за U-21.

Раніше український захисник Євген Радченко змінив громадянство на російське і поїхав грати в тимчасово окупований Крим.