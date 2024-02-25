Головне
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:23 5504
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги
Сьогодні 19:45 897
Ковтун і Верняєв здобули золоту та срібну медалі на етапі Кубку світу
Сьогодні 18:55 1360 1
СК Дніпро-1 та Минай не виявили сильнішого в 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:47 2253
Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ
Сьогодні 16:24 987
Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 427
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 13:59 34361
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:26 173053 1
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 11:13 11659
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 11:09 2441
Прямі трансляції

Тулуза вдома переграла Лілль: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 23 туру Ліги 1 на 25 лютого
Сьогодні 18:29 230 0
Тулуза вдома переграла Лілль: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Монако, #Монпельє, #ПСЖ, #Реймс, #Ренн, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, у 23 турі французької Ліги 1 відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
23 тур, 25 лютого

Ланс - Монако 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 19 Балогун, 0:2 - 30 Мінаміно, 1:2 - 31 Вахі, 2:2 - 77 Саїд, 2:3 - 90+2 Мінаміно

Гавр - Реймс 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Дарамі, 1:1 - 74 Туре, 1:2 - 90+6 Дарамі

Ніцца - Клермон 0:0

Тулуза - Лілль 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Гаральдссон, 1:1 - 49 Елебі, 2:1 - 60 Сьєрро, 3:1 - 66 Даллінга

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Франції:

  • 18:05 ПСЖ - Ренн
  • 21:45 Марсель - Монпельє

Напередодні Нант обіграв Лоря'н.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 34361
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5748
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ 5504
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 5033
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11659
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 173053 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95379
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29562
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34138
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59844
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5321 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10938