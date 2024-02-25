Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 лютого, у 23 турі французької Ліги 1 відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
23 тур, 25 лютого
Ланс - Монако 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 19 Балогун, 0:2 - 30 Мінаміно, 1:2 - 31 Вахі, 2:2 - 77 Саїд, 2:3 - 90+2 Мінаміно
Гавр - Реймс 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Дарамі, 1:1 - 74 Туре, 1:2 - 90+6 Дарамі
Ніцца - Клермон 0:0
Тулуза - Лілль 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Гаральдссон, 1:1 - 49 Елебі, 2:1 - 60 Сьєрро, 3:1 - 66 Даллінга
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Франції:
- 18:05 ПСЖ - Ренн
- 21:45 Марсель - Монпельє
Напередодні Нант обіграв Лоря'н.
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