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ПСЖ уникнув поразки від Ренна, Тулуза вдома переграла Лілль: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 23 туру Ліги 1 на 25 лютого
Сьогодні 20:39 367 0
ПСЖ уникнув поразки від Ренна, Тулуза вдома переграла Лілль: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Монако, #Монпельє, #ПСЖ, #Реймс, #Ренн, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, у 23 турі французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А
23 тур, 25 лютого

Ланс - Монако 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 19 Балогун, 0:2 - 30 Мінаміно, 1:2 - 31 Вахі, 2:2 - 77 Саїд, 2:3 - 90+2 Мінаміно

Гавр - Реймс 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Дарамі, 1:1 - 74 Туре, 1:2 - 90+6 Дарамі

Ніцца - Клермон 0:0

Тулуза - Лілль 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Гаральдссон, 1:1 - 49 Елебі, 2:1 - 60 Сьєрро, 3:1 - 66 Даллінга

ПСЖ - Ренн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Гуірі, 1:1 - 90+7 Рамос (пен)

Сьогодні відбудеться ще один матч у чемпіонаті Франції:

  • 21:45 Марсель - Монпельє

Напередодні Нант обіграв Лоря'н.

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