Зустріч відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному

Джерело - Чемпіон.

Верес та Колос визначилися зі стартовими складами команд на матч 18 туру УПЛ.

Зустріч відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному о 13:00 за київським часом.

Колос: Фесюн, Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков, Демченко, Мілько, Велетень, Тотовицький, Топалов, Безбородько.

Запасні: Горох, Мисак, Чорноморець, Кукош, Бурда, Ємець, Ільїн, Богданов, Дієго, Гусол, Салабай, Паулаускас.

Верес: Когут, Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Дахновський, Банада, Кучеров, Шастал, Яго, Мрвальєвич.

Запасні: Паст, Мельник, Вовченко, Гакман, Сміян, Кухарук, Кльоц, Янаков, В. Шарай, Годя, Шестаков, Гайдучик.

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