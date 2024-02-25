Головне
Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 116
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 13:59 33975
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:26 167148
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 11:13 11405
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 11:09 1655
Промовисте Динамо, переконливе Полісся: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 8,36
Сьогодні 10:10 279
Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC
Сьогодні 08:52 233
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Вчора 15:46 11353
Гравці збірної України зустрілися з бійцями ЗСУ в Латвії
Вчора 15:16 377
Мудрик може відправитися в оренду влітку
Вчора 11:52 1045
Прямі трансляції

Верес - Колос: стартові склади команд

Зустріч відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному
Сьогодні 12:54 163 0
Верес - Колос: стартові склади команд
#Верес, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес та Колос визначилися зі стартовими складами команд на матч 18 туру УПЛ.

Зустріч відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному о 13:00 за київським часом.

Колос: Фесюн, Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков, Демченко, Мілько, Велетень, Тотовицький, Топалов, Безбородько.

Запасні: Горох, Мисак, Чорноморець, Кукош, Бурда, Ємець, Ільїн, Богданов, Дієго, Гусол, Салабай, Паулаускас.

Верес: Когут, Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Дахновський, Банада, Кучеров, Шастал, Яго, Мрвальєвич.

Запасні: Паст, Мельник, Вовченко, Гакман, Сміян, Кухарук, Кльоц, Янаков, В. Шарай, Годя, Шестаков, Гайдучик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 167148
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 4454
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11405
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 33975
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета "У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета 11353
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5635
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29555
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34003 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68909
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356918
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46571 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359654 1