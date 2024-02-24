Вестерло із Сидорчуком поступився Сінт-Трейдену в 27 турі Ліги Жюпіле

Сергій Сидорчук відіграв перший тайм зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Вестерло на виїзді поступився Сінт-Трейдену у 27 турі бельгійської ліги Жюпіле.

Матч завершився мінімальною перемогою господарів полія.

Українець Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі Вестерло і провів на полі 46 хвилин. Результативними діями не відзначився.

Наразі Вестерло посідає десяте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 29 очок.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле

27 тур, 24 лютого

Сінт-Трейден - Вестерло 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Іто

Нагадаємо, Сидорчук перейшов у Вестерло з Динамо у вересні 2023 року за 1,5 млн євро. Контракт гравця розрахований на три роки.

Раніше колишній вінгер Зорі Аллах’яр Саядманеш став гравцем Вестерло.

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