Вестерло із Сидорчуком поступився Сінт-Трейдену в 27 турі Ліги Жюпіле

Джерело - Чемпіон.
Вестерло на виїзді поступився Сінт-Трейдену у 27 турі бельгійської ліги Жюпіле.
Матч завершився мінімальною перемогою господарів полія.
Українець Сергій Сидорчук вийшов у стартовому складі Вестерло і провів на полі 46 хвилин. Результативними діями не відзначився.
Наразі Вестерло посідає десяте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 29 очок.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
27 тур, 24 лютого
Сінт-Трейден - Вестерло 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 37 Іто
Нагадаємо, Сидорчук перейшов у Вестерло з Динамо у вересні 2023 року за 1,5 млн євро. Контракт гравця розрахований на три роки.
Раніше колишній вінгер Зорі Аллах’яр Саядманеш став гравцем Вестерло.
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