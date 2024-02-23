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Ліон здолав Мец у 23 турі Ліги 1

Стартував 23 тур Ліги 1
Вчора 23:57 94 0
Ліон здолав Мец у 23 турі Ліги 1
#Ліон, #Мец

Джерело - Чемпіон.

Мец вдома поступився Ліону у 23 турі французької Ліги 1.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Для Ліона це була четверта поспіль перемога у чемпіонаті. Нараз команда із 28 очками в активі займає 10 місце у Лізі 1. Мец залишився у зоні вильоту на 17 позиції.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

23 тур, 23 лютого

    Мец - Ліон 1:2 (1:1)

    Голи: 1:0 - 13 Констан, 1:1 - 45+1 Ляказетт, 1:2 - 60 Бенрахма

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