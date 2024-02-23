Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Вчора 17:25 5755
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Вчора 20:20 284
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Вчора 19:53 679
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Вчора 17:07 1349
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Вчора 15:43 548
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Вчора 15:25 380
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 14:29 627
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Вчора 13:58 984
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Вчора 13:28 883
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Вчора 12:38 6819 1
Прямі трансляції

У Зорі назвали спосіб вирішення проблеми українського суддівства

Питання з хабарями для суддів можуть вирішити виключно власники клубів
Вчора 22:58 156 0
У Зорі назвали спосіб вирішення проблеми українського суддівства
#Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Профутбол Digital.

Власники українських клубів повинні припинити заохочувати арбітрів перед матчами чемпіонату.

Про це розповів президент Зорі Євген Геллер в інтерв'ю Профутбол Digital.

"Я вважаю, що поки що президенти клубів самі собі не дадуть слово, що вони не... інтригуватимуть суддів, то все інше, детектор брехні і т. п. – це умовності.

Бо збираються і кажуть, що ми проти того, щоб купувати суддів, а потім виходять і йдуть домовлятися з арбітрами. Це найбільша проблема.

Потрібно перед дзеркалом стати і сказати: я цього не робитиму. Якщо кожен президент так зробить, то судді не зможуть ні з кого взяти гроші, навіть якщо вони захочуть", – сказав Геллер.

Як вже повідомлялось, рішенням Виконкому Української асоціації футболу головою Комітету арбітрів УАФ було призначено Катерину Монзуль.Вона анонсувала серйозні зміни у суддівському корпусі - серед яких поліграф перед іграми та система жеребкування при призначенні арбітра.

Нагадаємо, два легіонери Зорі не приїхали в Україну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 6819 1
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор 30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор 1349
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів 984
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 43420
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 5755
Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках 1123
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5207
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23055 7
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19246 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19807 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12694
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164601