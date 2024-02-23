У Зорі назвали спосіб вирішення проблеми українського суддівства

Власники українських клубів повинні припинити заохочувати арбітрів перед матчами чемпіонату.

Про це розповів президент Зорі Євген Геллер в інтерв'ю Профутбол Digital.

"Я вважаю, що поки що президенти клубів самі собі не дадуть слово, що вони не... інтригуватимуть суддів, то все інше, детектор брехні і т. п. – це умовності.

Бо збираються і кажуть, що ми проти того, щоб купувати суддів, а потім виходять і йдуть домовлятися з арбітрами. Це найбільша проблема.

Потрібно перед дзеркалом стати і сказати: я цього не робитиму. Якщо кожен президент так зробить, то судді не зможуть ні з кого взяти гроші, навіть якщо вони захочуть", – сказав Геллер.