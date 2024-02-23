Нападник Реала пропустить близько трьох тижнів

Хоселу не зіграє у матчах проти Валенсії та РБ Лейпцига

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Реала Хоселу вибув на три тижні через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У гравця діагностували набряк кістки правої щиколотки. Очікується, що іспанець повернеться у березні після паузи на матчі збірних у березні.

Нападник не зіграє проти Севільї (25 лютого), Валенсії (3 березня) та матч-відповідь з РБ Лейпциг (6 березня) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Хоселу забив 14 м'ячів та віддав 3 асисти в 35 матчах за "вершкових".

Відзначимо, що Реал є лідером Ла Ліги та на 6 очок випереджає Жирону, яка займає другу сходинку.

Раніше Куртуа провів тренування з командою.

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