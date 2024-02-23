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Дулуб назвав причину поразки у грі з Кривбасом

Дулуб прокоментував поразку від Кривбаса
Сьогодні 20:33 124 0
Дулуб назвав причину поразки у грі з Кривбасом
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олег Дулуб

Джерело - fckryvbas.com.

Гравці ЛНЗ не змогли адаптуватися після турецького збору до матчу чемпіонату України проти Кривбасу.

Про це розповів головний тренер черкаського клубу Олег Дулуб на післяматчевій пресконференції.

"У роздягальні засмучені гравці. Тому що поразка – це завжди поразка, треба це розуміти. Що ж, рухаємось далі.

Гра складалась дуже важко для нас з самого початку. Треба все це проаналізувати. Певно, одна з головних причин – це адаптація після турецького збору. Нам не вистачило часу. Після повернення до України у нас було всього два тренування: одне з них це відновлення. І вчора було передматчеве. Не було того бойового складу, який потрібен нам зараз, - сказав Дулуб.

Нагадаємо, Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ. Перемога дозволила криворізькому клубу закріпити перше місце у турнірній таблиці чемпіонату, в активі клубу 37 очок. ЛНЗ посідає 10-те місце із 20 балами.

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