Вернидуб: Задоволені грою та результатом

Футбольний клуб Кривбас своєю грою заслужив перемогу над ЛНЗ у 18 турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб на післяматчевій пресконференції.

"Це перший тур після зимової паузи. Вважаю, що ми непогано підготувались на зборах, і гра сьогодні це показала. Кривбас володів ініціативою вже з перших хвилин: більше тримали мʼяча, грали у комбінаційний футбол. Спочатку десь не вистачало останнього пасу, завершення. Згадати хоча б момент, коли головою пробивав Прінс. Потім був пенальті. Вважаю, він 100-відсотковий, адже ми бачили цей епізод на повторі.

Вийшли на другий тайм. Темп гри не зменшували та забили ще: Аду відзначився. Потім ще й третій. Кузик вже забивав подібним чином. Неймовірна траєкторія. Хочеться, щоб цей гол у 18 турі став найкращим. Задоволені грою та результатом, рухаємось далі. Тим паче наступний матч – проти Шахтаря", - відзначив Вернидуб.