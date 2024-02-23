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Вернидуб: Задоволені грою та результатом

Юрій Вернидуб прокоментував виїзну перемогу над черкаським ЛНЗ
Сьогодні 19:33 114 0
Вернидуб: Задоволені грою та результатом
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Футбольний клуб Кривбас своєю грою заслужив перемогу над ЛНЗ у 18 турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб на післяматчевій пресконференції.

"Це перший тур після зимової паузи. Вважаю, що ми непогано підготувались на зборах, і гра сьогодні це показала. Кривбас володів ініціативою вже з перших хвилин: більше тримали мʼяча, грали у комбінаційний футбол. Спочатку десь не вистачало останнього пасу, завершення. Згадати хоча б момент, коли головою пробивав Прінс. Потім був пенальті. Вважаю, він 100-відсотковий, адже ми бачили цей епізод на повторі.

Вийшли на другий тайм. Темп гри не зменшували та забили ще: Аду відзначився. Потім ще й третій. Кузик вже забивав подібним чином. Неймовірна траєкторія. Хочеться, щоб цей гол у 18 турі став найкращим. Задоволені грою та результатом, рухаємось далі. Тим паче наступний матч – проти Шахтаря", - відзначив Вернидуб.

Нагадаємо, Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ. Перемога дозволила криворізькому клубу закріпити перше місце у турнірній таблиці чемпіонату, в активі клубу 37 очок.

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