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Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ

Голи Ілича, Прінса та Кузика принесли перемогу гостям
Сьогодні 17:25 126 0
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Фото ФК Кривбас
#Кривбас, #ЛНЗ Черкаси

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 лютого, у матчі 18 туру Української Прем’єр-Ліги черкаський ЛНЗ поступився криворізькому Кривбасу.

Звітний матч відкрив програму 18 туру, що є стартовим другої частини чемпіонату України серед команд УПЛ сезону-2023/24. Під час зимового антракту ЛНЗ та Кривбас плідно попрацювали на трансферному ринку. Якщо Кривбас здійснив точкові трансфери (прийшли до клубу Артур Микитишин, Єгор Твердохліб, Рафаель Бандейра та Натанаель Сантіні; Владислав Семотюк та Денис Устименко пішли в оренду), то черкаський клуб суттєво підсилився на різних позиціях. Найгучнішим переходом стало повернення в УПЛ Олів'є Тілля, який демонстрував якісний рівень гри у складі Ворскли. Також команду поповнили Євген Кучеренко, Олександр Каплієнко, Саліху Хайдін, Арад Бар, Італо Магната, Молло Бессала та Мухаррем Яшарі.

Щодо підготовки команди з Черкас, то вона провела вісім спарингів, три з яких виграла, один раз зіграла унічию та чотири рази поступилася. Криворізька команда на навчально-тренувальних зборах зіграла сім контрольних матчів, з яких виграла п'ять та один раз зіграла унічию.

Аналізуючи стартові склади команд, варто відзначити, що тренерський штаб ЛНЗ зробив свою ставку також на шістьох новобранців: Кучеренко, Саліху, Каплієнко, Яшарі, Бар та Хобленко (вийшов проти своєї колишньої команди). Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб у стартовому складі з новачків команди випустив Бандейру та Микитишину. 

Перші небезпечні моменти сталися у середині першого тайму. Спершу після передачі Дібанго по воротах ЛНЗ пробивав Прінс, але ударом головою пробив не влучно. А вже через чотири хвилини воротам Кривбасу загрожував колишній їх нападник Хобленко - його удар парирував голкіпер Кліщук. Наприкінці першої половини зустрічі Шестаков зіграв рукою у власному штрафному майданчику і після перегляду VAR було призначено пенальті, яке реалізував Ілич. 

На 51 хвилині матчу легіонер ЛНЗ Бар досить небезпечно пробивав, але його підвела влучність. А через три хвилини Прінс скористався помилкою Бойка і реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером ЛНЗ Кучеренком. На 64 хвилині зустрічі Кузик гарним ударом у дальній кут воріт ЛНЗ встановив рахунок 3:0 на користь Кривбасу. З цим і завершилася гра у Ковалівці.

По завершенні звітному матчу можна зробити наступні статистичні висновки. Кривбас зіграв 340 виїзний матч в українській Прем’єр-Лізі. Клуб з Дніпропетровської області на полях суперників не програє в УПЛ впродовж восьми ігор: 6 перемог та 2 нічиї. Натомість безпрограшна серія ЛНЗ перервала на позначці 5 ігор: 3 перемоги та 2 нічиї. Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів УПЛ у всіх турнірах здобули 60 гостьову перемогу. Підопічні Олега Дулуба з різних клубів УПЛ у всіх турнірах пропустили понад 100 голів (101).

У наступному турі ЛНЗ на виїзді зіграє з житомирським Поліссям, а Кривбас буде протистояти Шахтарю. Матчі Полісся - ЛНЗ та Шахтар - Кривбас відбудуться 1 та 3 березня відповідно. 

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
23 лютого, 18 тур

ЛНЗ - Кривбас 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Ілич (пен), 0:2 - 53 Прінс, 0:3 - 63 Кузик

ЛНЗ: Кучеренко, Шестахов, Саліху, Муравський, Каплієнко, Яшарі, Бойко (Рибалка, 68), Бар, Пасіч (Прядун, 85), Наумець (Олійник, 68), Хобленко (Бессала, 57).

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго, Ілич (Вакулко, 70), Бізімана, Кузик (Задерака, 83), Микитишин (Татарков, 70), Соса (Хомченовський, 70), Прінс (Кожушко, 79).

Попередження: Бар, 50 - Соса, 36; Ілич, 55.

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