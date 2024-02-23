Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій

У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

8 команд, які виграли груповий етап ЛК дізналися суперників, які подолали раунд плей-оф.

Жеребкування 1/8 Ліги конференцій-2023/2024:

Серветт - Вікторія Пльзень

Аякс - Астон Вілла

Мольде - Брюгге

Роял Уніон - Фенербахче

Динамо Загреб - ПАОК

Штурм - Лілль

Маккабі Хайфа - Фіорентина

Олімпіакос - Маккабі Тель-Авів

Перші матчі цієї стадії заплановані на 7 березня, матчі-відповіді відбудуться 14-го.

Варто зазначити, що команди однієї національної асоціації не можуть зіграти на цьому етапі змагань.

Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.

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