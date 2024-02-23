Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.
8 команд, які виграли груповий етап ЛК дізналися суперників, які подолали раунд плей-оф.
Жеребкування 1/8 Ліги конференцій-2023/2024:
- Серветт - Вікторія Пльзень
- Аякс - Астон Вілла
- Мольде - Брюгге
- Роял Уніон - Фенербахче
- Динамо Загреб - ПАОК
- Штурм - Лілль
- Маккабі Хайфа - Фіорентина
- Олімпіакос - Маккабі Тель-Авів
Перші матчі цієї стадії заплановані на 7 березня, матчі-відповіді відбудуться 14-го.
Варто зазначити, що команди однієї національної асоціації не можуть зіграти на цьому етапі змагань.
Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.
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