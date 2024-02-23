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Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій

У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 14:29 367 0
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

8 команд, які виграли груповий етап ЛК дізналися суперників, які подолали раунд плей-оф.

Жеребкування 1/8 Ліги конференцій-2023/2024:

  • Серветт - Вікторія Пльзень
  • Аякс - Астон Вілла
  • Мольде - Брюгге
  • Роял Уніон - Фенербахче
  • Динамо Загреб - ПАОК
  • Штурм - Лілль
  • Маккабі Хайфа - Фіорентина
  • Олімпіакос - Маккабі Тель-Авів

Перші матчі цієї стадії заплановані на 7 березня, матчі-відповіді відбудуться 14-го.

Варто зазначити, що команди однієї національної асоціації не можуть зіграти на цьому етапі змагань.

Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.

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